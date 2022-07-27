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Сергей Устюгов рассказал, сколько раз подтянется

Сергей Устюгов рассказал, сколько раз подтянется
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал о своей текущей физической форме.

«Сейчас я раз 15 подтянусь, но мы ведь и не делаем такую работу на данный момент. Да, по европейской системе мы ходили подтягивались после тренировок, а сейчас мы делаем силовую либо на роллерах, либо прыжковую и дважды в неделю у нас тренажёрный зал: брусья, штанга. Три упражнения на руки и два на ноги. Подтягиваний у нас нет.

С каким весом делаю брусья? Я вообще считаю, что если делать правильно, то с 20 кг будет лучше, чем с полтинником, когда ты и спину можешь дёрнуть, и проблемы с плечами могут возникнуть. Я делал и с 70 кг, и с 20 кг – это зависит от состояния тела на данный момент на тренировке», — сказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.

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