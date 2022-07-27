Майя Дальквист: не чувствую себя Иудой

Шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала решение тренироваться вне национальной команды.
«Я не чувствую себя Иудой. Я не хочу ехать в лагерь только потому, что это весело. Когда я была моложе, это было всё равно что тусоваться с друзьями. Теперь мне кажется, что я хочу чего-то большего. Быть в команде — это не так уж плохо. Но у нас хорошо получается дома», — приводит слова Дальквист шведская газета Expressen.
Майя Дальквист, которая в прошлом сезоне выиграла спринтерский Кубок мира и завоевала две серебряные и одну бронзовую медали на Олимпийских играх в Пекине, считает, что, возможно, это тенденция, когда всё больше и больше спортсменов сами проводят предсезонную подготовку.
Напомним, спортсменка приняла такое решение после того, как не смогла договориться с федерацией о финансировании на предстоящий сезон.
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