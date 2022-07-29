Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терезе Йохауг подоила корову. Фото

Терезе Йохауг подоила корову. Фото
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница Норвегии Терезе Йохауг опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она доит корову.

Фото: из личного архива терезе йохауг

Сезон-2021/2022 стал для Терезе Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

«Будем тренироваться за свои деньги». Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах «Будем тренироваться за свои деньги». Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах

Также посмотрите видео, как чемпионка ОИ Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022