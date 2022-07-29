Терезе Йохауг подоила корову. Фото

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница Норвегии Терезе Йохауг опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она доит корову.

Фото: из личного архива терезе йохауг

Сезон-2021/2022 стал для Терезе Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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