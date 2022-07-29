Видео: Фрида Карлссон бросает топор в мишень

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в том же виде, лыжница сборной Швеции Фрида Карлссон опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как спортсменка бросает топор в импровизированную мишень в лесу.

22-летняя Карлссон успешно начала прошлый сезон на Кубке мира: на старте выиграла несколько гонок у титулованной норвежки Терезе Йохауг и являлась промежуточным лидером общего зачёта. Однако начиная с «Тур де Ски» у Фриды пошёл резкий спад в результатах, и она подошла к главному старту – Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) — в разобранном состоянии. Ей удалось завоевать лишь бронзовую медаль в классической эстафете. Позднее Фрида упустила и лидирующие позиции в Кубке мира.