Юрий Бородавко прокомментировал последнее место Большунова в контрольной тренировке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал то, что трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял последнее, восьмое место в контрольной тренировке его группы. Спортсмены пробежали 15 км классикой на лыжероллерах, лучший результат показал Андрей Собакарёв, Большунов уступил ему более двух минут.

«Не стоит оценивать состояние спортсмена по тренировкам. Никто не знает, какие цели и задачи были у Большунова на эту тренировку, поэтому делать выводы на её основе не стоит», — приводит слова Бородавко ТАСС.

У женщин, занимающихся под руководством Бородавко, лучший результат на 12 км классикой на лыжероллерах показала Мария Истомина.

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