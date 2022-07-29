Бородавко объяснил, почему Большунов не сможет принять участие в турнире по гребле

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит в турнире по гребле, так как на это время у группы запланирован сбор.

«Саша с уважением относится к людям, с которыми ему удалось потренироваться в гребле, и не отказал им, отметив, что если не будет учебно-тренировочных сборов, то он, возможно, приедет поучаствовать в соревнованиях. Но у нас на это время намечен сбор, поэтому принять в них участие не получится», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Напомним, 23 июля организаторы соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко» заявили, что российский лыжник может принять участие в турнире.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.