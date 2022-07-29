Йоханнес Клебо: в детстве я мечтал стать профессиональным футболистом

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо рассказал о своих увлечениях. Помимо зимних видов спорта спортсмену нравится гольф, футбол и Формула-1.

«Я интересуюсь многими видами спорта, но в первую очередь мне нравится гольф. Также люблю смотреть Формулу-1 и, конечно же, футбол. Когда я был маленьким, мечтал стать профессиональным футболистом, поэтому с тех пор смотрю его. Кроме этого люблю встречаться с друзьями», — сказал Клебо в интервью fischersports.com.

Напомним, Клебо одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний лыжник завоевал золотые медали в личном и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.