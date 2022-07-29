Клебо дал юному поколению неожиданный совет, который поможет в жизни и спорте

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо дал неожиданный совет юным спортсменам, отвечая на вопрос в интервью.
«Лучший совет, который я могу дать молодым спортсменам? Развлекайтесь, ребята. Это то, чему я научился. Делайте что-нибудь для удовольствия и старайтесь как можно лучше следовать этому пути. Это поможет вам в жизни и в лыжной карьере», — приводит слова Клебо fischersports.com.
Напомним, 25-летний Йоханнес Клебо одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) лыжник завоевал золото в личном и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса он пропустил последние три этапа Кубка мира, однако это не помешало ему одержать досрочную победу в общем зачёте.
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