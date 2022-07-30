«Понимаю, что испытывала Терезе Йохауг». Лыжник сборной России – о своём допинг-скандале

Лыжник сборной России Сергей Волков прокомментировал свой допинг-скандал. В допинг-пробе спортсмена, взятой в соревновательный период, были найдены следы средства от насморка, содержащего запрещённую субстанцию.



Волков отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.



«Я понимаю, что испытывала Терезе. Но наши ситуации всё-таки кардинально отличаются. На детали у нас обычно никто не обращает внимания, а именно они всё решают. В России даже не будут разбираться, действительно ты допинг использовал или нарушил антидопинговые правила, а это разные вещи. Раз нарушил, клеймо на тебе ставят: допингёр, и всё», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.



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