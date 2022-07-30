«Иностранцы всех остальных поливают грязью». Лыжник Волков — о реакции на допинг-скандал

Лыжник сборной России Сергей Волков рассказал, какой была реакция иностранцев на ситуацию с его допинг-скандалом. Напомним, в допинг-пробе спортсмена, взятой в соревновательный период, были найдены следы средства от насморка, содержащего запрещённую субстанцию.
«Не мог я подумать, что иностранцы так легко будут разбрасываться словами о том, про что они не могут знать. Был уверен, что их менталитет не позволит им утверждать что-то, не зная правды. Но я ошибся. Настоящие друзья у меня только в России – они меня поняли, прислушались. Иностранцы же, как выяснилось, мыслят простым шаблоном: раз ты русский, значит, допингёр. А ведь мы, как и все, регулярно сдаём множество допинг-проб, и у нас, как и у них, бывают отдельные несчастные случаи, как с той же Терезе Йохауг и Мартином Сундбю. Своих соотечественников они защищают, а других поливают грязью. Поделать с этим ничего нельзя, объяснения всё равно не помогут. Доказывать свою правоту буду на лыжне», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Волков отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.
Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».
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