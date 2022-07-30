Лыжник Сергей Волков сменил регион после наказания за нарушение антидопинговых правил

Лыжник сборной России Сергей Волков сменил регион после наказания за нарушение антидопинговых правил. Теперь спортсмен на внутрироссийских стартах будет представлять Республику Татарстан.

«Хотел бы уточнить: в группе Егора Владимировича (Сорина) я буду работать «прицепом» с августа за счёт своего нового региона – на днях я сменил Московскую область на Республику Татарстан. В этом регионе поняли мою ситуацию, услышали о моих целях и готовы оказать большую поддержку в их достижении. В ближайшем сезоне я ставлю перед собой задачу показать свой максимальный результат на лыжне и доказать, что заслуживаю места в сборной команде. Сделаю для этого всё, что от меня зависит», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Волков отбыл шестимесячную дисквалификацию за допинг и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.

Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».