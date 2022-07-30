Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжник Сергей Волков сменил регион после наказания за нарушение антидопинговых правил

Лыжник Сергей Волков сменил регион после наказания за нарушение антидопинговых правил
Комментарии

Лыжник сборной России Сергей Волков сменил регион после наказания за нарушение антидопинговых правил. Теперь спортсмен на внутрироссийских стартах будет представлять Республику Татарстан.

«Хотел бы уточнить: в группе Егора Владимировича (Сорина) я буду работать «прицепом» с августа за счёт своего нового региона – на днях я сменил Московскую область на Республику Татарстан. В этом регионе поняли мою ситуацию, услышали о моих целях и готовы оказать большую поддержку в их достижении. В ближайшем сезоне я ставлю перед собой задачу показать свой максимальный результат на лыжне и доказать, что заслуживаю места в сборной команде. Сделаю для этого всё, что от меня зависит», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Волков отбыл шестимесячную дисквалификацию за допинг и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.

Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».

«Боялся смотреть кому-то в глаза». Интервью с русским лыжником, которого хейтили за допинг «Боялся смотреть кому-то в глаза». Интервью с русским лыжником, которого хейтили за допинг
Новость по теме
«Иностранцы всех остальных поливают грязью». Лыжник Волков — о реакции на допинг-скандал
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022