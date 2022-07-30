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«Было стыдно за случившееся». Лыжник сборной России — о своей положительной допинг-пробе

«Было стыдно за случившееся». Лыжник сборной России — о своей положительной допинг-пробе
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Лыжник сборной России Сергей Волков прокомментировал свой допинг-скандал и признался, что ему было стыдно за случившееся. Напомним, в допинг-пробе спортсмена, взятой в соревновательный период, были найдены следы запрещённого вещества.

Волков отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.

«Я долгое время тренировался совершенно один. Мне не хотелось никого видеть, я боялся смотреть в глаза тем, с кем вот только бегал и тренировался. Мне было стыдно за случившееся, хотя я понимал, что моей вины в этом нет», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».

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