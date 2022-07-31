«Я была на дне». Фрида Карлссон высказалась о провальном выступлении на Олимпиаде

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон проанализировала свою неудачу на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Фрида была в числе основных фаворитов, однако не сумела завоевать ни одной личной медали.
«Я была так вымотана на Олимпиаде, прежде всего физически. Я очень много тренировалась перед поездкой. Я обрела такую хорошую форму в начале сезона, потом мне показалось, что нужно набирать ещё. Тяжёлые тренировки в сочетании с высотой стали для меня новым опытом. Видимо, там я перешла черту.
Наверное, после Олимпиады я впервые в карьере почувствовала, что мне действительно нужно перезагрузиться. Я была на дне, но в то же время, когда я на дне, я достигаю новых высот. Вот почему моя карьера такая, какая она есть.
Есть взлёты и падения. И, будучи в яме, я развивалась больше всего. Когда дела идут хорошо, вы не вносите так много изменений, но, когда вы находитесь в самом низу, вы ищете решения и мыслите в новых направлениях.
Очевидно, что чемпионат мира – это большая и очевидная цель. Хочется взять реванш после Олимпиады», — приводит слова Карлссон Expressen.
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