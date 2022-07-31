Фрида Карлссон заявила, что готова заменить Терезе Йохауг в роли «королевы лыжных гонок»

Чемпионка мира в эстафете, победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, как воспринимает уход из спорта соотечественницы Шарлотт Каллы и норвежки Терезе Йохауг.
«Они обе великие спортсменки во всех отношениях. Шарлотт будет не хватать в команде, она была отличным примером для подражания. А Терезе – лучшая лыжница всех времён, так что без неё будет непривычно. Для меня она всегда была своего рода ориентиром. Преследовать её было чем-то особенным – было ощущение, что победить её невозможно. Но мне, во всяком случае, это удалось. Если бы я этого не достигла, мне было бы тяжело», — приводит слова Карлссон Expressen.
Также Карлссон спросили, готова ли она примерить на себя звание «королевы лыжных гонок».
«Да (улыбается). Это то, ради чего я работаю. Должна сказать, что я верю в то, что я делаю, доверяю себе и чувствую себя увереннее», — ответила шведка.
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