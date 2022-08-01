Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер лыжной сборной России считает, что в Норвегии идёт антироссийская пропаганда

Тренер лыжной сборной России считает, что в Норвегии идёт антироссийская пропаганда
Комментарии

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин рассказал, что думает о поддержании норвежцев отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Не думаю, что норвежцы хотят устранить соперников и не соревноваться с нашими. Я побыл в Норвегии в то время, когда это все началось (на Кубке мира в марте). Я видел, что там показывали по телевидению. Скажу так: если бы я был норвежцем и получал информацию в таком виде по ТВ, то мне, наверное, тоже не хотелось бы, чтобы русские выступали.

Там, особенно в Норвегии, идет антироссийская пропаганда. Они показывают ситуацию на 100% с одной стороны, везде висели украинские флаги. Обидно, что из-за политики и медиавойны получается так, что они к нам стали негативно относится», – приводит слова Сорина Sports.ru.

«Боялся смотреть кому-то в глаза». Интервью с русским лыжником, которого хейтили за допинг «Боялся смотреть кому-то в глаза». Интервью с русским лыжником, которого хейтили за допинг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022