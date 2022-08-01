Йоханнес Клебо пропустит не менее четырёх недель из-за травмы

Норвежский лыжник и пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо получил растяжение верхней части подколенного сухожилия, что может вывести его из строя на месяцы.

«У Йоханнеса было предчувствие примерно три или четыре недели назад. Снимки МРТ были сделаны около двух недель назад, и таким образом был исследован ущерб. Мы смогли подтвердить, что в верхней части подколенного сухожилия имеется растяжение. Такая травма требует времени. Исходя из опыта, мы предполагаем, что с момента получения травмы до её полного заживления проходит от шести до 12 недель. Вся медицинская команда следит за ситуацией», — приводит слова врача сборной Норвегии Ове Ферагена NRK со ссылкой на Adresseavisen.

Напомним, ранее Клебо скорректировал план подготовки. Сообщалось, что он должен принять участие в сборе национальной команды в Стейнхьере (Норвегия) в середине августа.