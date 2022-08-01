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«Мои щёки затрудняют дыхание». Юлия Ступак поделилась забавной проблемой

«Мои щёки затрудняют дыхание». Юлия Ступак поделилась забавной проблемой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) сделала забавную публикацию в социальных сетях.

«Всё, что вам надо обо мне знать, это то, что мои щёки вмещают в себя так много еды, что затрудняют дыхание», — подписала фото Ступак, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент подлинно неизвестно. 27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера.

Ранее Ступак ответила тем, «кто говорит, что россияне больше не выступят на мировой арене».

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