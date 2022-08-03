Вероника Степанова показала очень трогательное письмо фанатки и ответила ей

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в своих социальных сетях показала письмо фанатки, которая вдохновилась лыжницей. Степанова ответила фанатке и поблагодарила её за тёплые слова.
«Добрый вечер! Меня тоже зовут Вероника, и, когда посмотрела Олимпиаду, я пошла на лыжи… Я занимаюсь всего шесть месяцев, а уже есть результаты! Вчера были соревнования на роллерах. Я бежала с девочками, которые на год старше меня, на повороте упала очень сильно, всё ободрала. Встала и поехала с больной ногой и рукой, в итоге заняла третье место. Тренер похвалил меня, так как не каждый сможет так сделать: упасть и попасть в призы.
Когда я еду на соревнования, я всегда думаю о вас и о моём будущем, как буду, например, стоять вместе с вами и олимпийской медалью… Очень хотелось бы знать, со скольки лет вы занимаетесь?» — написала фанатка олимпийской чемпионке.
«Спасибо тебе, Вероника Зубенкова из посёлка Чамзинка в Мордовии, ты сделала мой день! А занимаюсь лыжными гонками я с семи лет, но у нас в сборной есть девочки, кто начал гораздо позже. Встать на лыжи можно (нужно!) в любом возрасте», — ответила Вероника Степанова в своей социальной сети.
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