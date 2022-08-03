«Песок сыплется», «старый». Сергей Устюгов рассказал, как его подстёгивают молодые лыжники

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как его подстёгивают молодые лыжники.

«Приехал в Малиновку, а мне говорят: «песок сыплется», «старый», «вы уже всю трассу засыпали», «ты ещё год побегаешь и закончишь», «если в России будешь бегать, то ты вообще до зимы не доживёшь». Я говорю: «Вы что, меня подстёгиваете? Специально? Это же вызов. Представляете что будет, если вы мне проиграете, если я буду лучше вас по сезону. Я вас просто уничтожу (смеётся)». Я сейчас готовлюсь плавно, у меня есть определённые гонки, к которым мне нужно подойти на пике формы», — сказал Устюгов в передаче «Специальный репортаж» на «Матч ТВ».

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.