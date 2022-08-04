Норвежец Крюгер выиграл забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем в забеге на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Он прошёл дистанцию за 28.55.

Второе место занял ещё один норвежец Ханс Кристер Холунд. Он показал время 29.12. Замкнул призовую тройку андоррец Иринеу Эстеве Альтимирес, отстав от лидера на 0,30. В топ-5 попали француз Клеман Парисс и швейцарец Эрик Роше.

Blink-2022. Забег в гору на 7,5 км.

Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 28.55. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 29.12. Иринеу Эстеве Альтимирес (Андорра) – 29.25 Клеман Парисс (Франция) – 30.08 Эрик Роше (Швейцария) – 30.13.

Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом, российские спортсмены не принимают участие в фестивале.