Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежец Крюгер выиграл забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Норвежец Крюгер выиграл забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022
Комментарии

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер стал победителем в забеге на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Он прошёл дистанцию за 28.55.

Второе место занял ещё один норвежец Ханс Кристер Холунд. Он показал время 29.12. Замкнул призовую тройку андоррец Иринеу Эстеве Альтимирес, отстав от лидера на 0,30. В топ-5 попали француз Клеман Парисс и швейцарец Эрик Роше.

Blink-2022. Забег в гору на 7,5 км.

  1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 28.55.
  2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 29.12.
  3. Иринеу Эстеве Альтимирес (Андорра) – 29.25
  4. Клеман Парисс (Франция) – 30.08
  5. Эрик Роше (Швейцария) – 30.13.

Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом, российские спортсмены не принимают участие в фестивале.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022