Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Американка Лаукли выиграла забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Американка Лаукли выиграла забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022
Комментарии

Американская лыжница София Лаукли стала победительницей в забеге на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Она прошла дистанцию за 35.16.

Второе место заняла француженка Дельфин Клодель. Она показала время 35.28. Замкнула призовую тройку норвежская спортсменка Хайди Венг, отстав от лидера на 0,50.

Blink-2022. Забег в гору на 7,5 км.

1. София Лаукли (США) — 35.16.
2. Дельфин Клодель (Франция) — 35.28.
3. Хайди Венг (Норвегия) – 36.06.

Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом, российские спортсмены не принимают участие в фестивале.

Среди мужчин в соревнованиях на ту же дистанцию победитеоем стал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Новость по теме
Норвежец Крюгер выиграл забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022