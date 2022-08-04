Американка Лаукли выиграла забег на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Американская лыжница София Лаукли стала победительницей в забеге на 7,5 км в гору на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Она прошла дистанцию за 35.16.



Второе место заняла француженка Дельфин Клодель. Она показала время 35.28. Замкнула призовую тройку норвежская спортсменка Хайди Венг, отстав от лидера на 0,50.



Blink-2022. Забег в гору на 7,5 км.



1. София Лаукли (США) — 35.16.

2. Дельфин Клодель (Франция) — 35.28.

3. Хайди Венг (Норвегия) – 36.06.



Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом, российские спортсмены не принимают участие в фестивале.

Среди мужчин в соревнованиях на ту же дистанцию победитеоем стал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.