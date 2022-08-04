«Я чувствовала, что голова взорвётся». Венг — о восстановлении после сотрясения мозга

Норвежская лыжница Хейди Венг рассказала о ходе восстановления после сотрясения мозга.



«Общаться с людьми и водить машину было хуже всего, это вызвало у меня головную боль. Сначала было ужасно. Лежать в постели и чувствовать, что твоя голова вот-вот взорвётся — этого я никому не пожелаю. Чуть позже мне стало лучше от того, что я снова могу слушать музыку. Раньше я могла воспринимать только спокойную фортепианную музыку. Это было невероятно сложно. Я обедала с королём Норвегии 12 мая, а потом три дня пролежала в постели. Я пропустила свадьбу Рагнхильд Хаги и многое другое. Но я не жалуюсь», — сообщила Венг в интервью TV2.



Напомним, Венг пропустила главный старт сезона-2021/2022 — Олимпийские игры в Пекине (Китай). Хейди сдала положительный тест на коронавирус перед вылетом на соревнования, на сборе команды Норвегии в Италии. Потом лыжница пропустила чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за сотрясения мозга, которое она получила, ударившись головой о лёд.



Венг является пятикратной чемпионкой мира и бронзовым призёром Игр.

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