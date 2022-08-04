Швед Новак выиграл масс-старт на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink-2022
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Шведский лыжник Макс Новак стал победителем в масс-старте на 50 км классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Он прошёл дистанцию за 1:59.21,5.
Второе место занял представитель Великобритании Эндрю Масгрейв. Он показал время 1:59.21,6. Замкнул призовую тройку норвежец Магнус Вестерхейм, отстав от лидера на 3 секунды.
Blink-2022. Масс-старт на 50 км классическим стилем.
Макс Новак (Швеция) — 1:59.21,5.
Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 1:59.21,6.
Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 1:59.24.
Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом российские спортсмены не принимают участия в фестивале. Соревнования проходят в Саннесе (Норвегия) и завершатся 6 августа.
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