Швед Новак выиграл масс-старт на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Шведский лыжник Макс Новак стал победителем в масс-старте на 50 км классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Он прошёл дистанцию за 1:59.21,5.



Второе место занял представитель Великобритании Эндрю Масгрейв. Он показал время 1:59.21,6. Замкнул призовую тройку норвежец Магнус Вестерхейм, отстав от лидера на 3 секунды.



Blink-2022. Масс-старт на 50 км классическим стилем.



Макс Новак (Швеция) — 1:59.21,5.

Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 1:59.21,6.

Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 1:59.24.

Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом российские спортсмены не принимают участия в фестивале. Соревнования проходят в Саннесе (Норвегия) и завершатся 6 августа.