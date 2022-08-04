Шведская лыжница Сëмскар выиграла масс-старт на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Шведская лыжница Линн Сёмскар стала победительницей в масс-старте на 50 км классическим стилем на лыжероллерном фестивале Blink-2022. Она прошла дистанцию за 2:02.18,9.



Второе место заняла норвежка Астрид Слинд. Она показала время 2:04.36,8. Замкнула призовую тройку немецкая спортсменка Виктория Карль, отстав от лидера на 5.11,3.



Blink-2022. Масс-старт на 50 км классическим стилем.



1. Линн Сёмскар (Швеция) — 2:02.18,9.

2. Астрид Слинд (Норвегия) — 2:04.36,8.

3. Виктория Карль (Германия) – 2:07.30,2.



Ранее сообщалось, что на фестивале Blink-2022 будет рекордное количество стран. При этом российские спортсмены не принимают участия в фестивале.



Среди мужчин в соревнованиях на той же дистанции победителем стал шведский лыжник Макс Новак.