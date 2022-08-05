Артём Мальцев выложил селфи в дорогом костюме. Фото

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, лыжник сборной России Артём Мальцев опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен выложил селфи в дорогом костюме.
Фото: из личного архива артёма мальцева
Ранее Артём Мальцев рассказал, почему решил перейти в группу старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Мальцев тренировался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушёл из сборной России. В группе Бородавко также тренируются Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
- 5 августа 2022
-
08:40
-
07:49
- 4 августа 2022
-
23:28
-
23:20
-
20:29
-
18:50
-
18:43
-
16:07
-
06:05
-
02:34
- 3 августа 2022
-
16:42
-
13:49
- 2 августа 2022
-
22:28
-
12:23
- 1 августа 2022
-
21:25
-
18:05
-
11:58
-
08:39
- 31 июля 2022
-
14:03
-
12:54
- 30 июля 2022
-
16:53
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
15:43
-
15:20
-
10:05
- 29 июля 2022
-
21:57
-
21:43
-
20:20
-
20:03
-
18:25
-
16:00
-
15:38