Петтер Нортуг — про столкновение с машиной: думаю, у меня был маленький ангел-хранитель

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг рассказал о столкновении с машиной две недели назад. Нортуг катался на лыжероллерах в Аскере (Норвегия), когда произошёл несчастный случай.



«У меня сломались лыжероллеры. Случилась резкая остановка, я перелетел через машину и приземлился на асфальт. Думаю, у меня был маленький ангел-хранитель. Водитель остановился и был в шоке. Но я сказал, что всё в порядке. Потом он назвал меня «суперменом». Меня осмотрели в больнице. Мы пришли к выводу, что мне нужно поспать одну ночь, и на следующий день я снова был в порядке», — приводит слова лыжника NRK.



Напомним, Нортуг — двукратный олимпийский чемпион — 2010, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира и единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания Короля лыж.