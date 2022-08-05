Петтер Нортуг: сам бог появился, расступитесь, всё равно нет никаких шансов

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг прокомментировал своё выступление на фестивале Blink в норвежском Саннесе.



«Проснулись мышцы для полтинника. Я видел, что детишки начали уставать, и смог прогуляться до отсечки и забрать приз. Они, наверное, подумали просто: «Сам бог появился, расступитесь, всё равно нет никаких шансов». Для них это нелегко, но мы имеем то, что имеем – мир не так сильно изменился за последние годы», – приводит слова Нортуга VG.



Накануне Нортуг занял 48-е место в лыжероллерном масс-старте классикой на 50 км. Во время гонки он выиграл несколько промежуточных спринтов, в том числе за 10 км до финиша, когда опередил нескольких членов сборной Норвегии.

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