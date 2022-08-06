Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, планирует ли менять спортивное гражданство. Спортсменка также высказалась об интересе к данной теме со стороны иностранной прессы.
«В начале марта был предварительный зондаж относительно моего интереса к смене спортивного гражданства. К тому времени сложилось мнение о том, что я некая «новая разновидность русской спортсменки». Точнее, не сложилось, а сложили. Западным журналистам некогда выяснять реальное положение дел, они строят свои «домики на песке», придумывают альтернативную реальность и в ней же сами и живут. Если девушка улыбается, охотно даёт интервью и пытается говорить по-английски — значит, она явно разделяет все актуальные либеральные ценности и не мечтает ни о чём другом, как на Запад перебраться.
Рада была всех в это поверивших разочаровать! Во-первых, разделяю, мягко говоря, не все ценности — и с тех пор достаточно прямо высказывалась по этому поводу. Во-вторых, я обязана своей карьере десяткам людей на Родине, которые теперь ждут от меня отдачи, побед. В-третьих, я чуть лучше многих атлетов, по крайней мере в моём виде спорта, имела шанс примерить на себя жизнь и карьеру за рубежом. И с каждым новым посещением стран Западной Европы всё более укрепляюсь в мысли: жить здесь более-менее постоянно я бы не хотела», — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».
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