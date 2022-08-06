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Арно Шатем выиграл масс-старт на фестивале Blink, Петтер Нортуг финишировал 13-м

Арно Шатем выиграл масс-старт на фестивале Blink, Петтер Нортуг финишировал 13-м
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В Саннесе (Норвегия) завершился мужской масс-старт на 15 км свободным стилем. Он прошёл в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022.

Победителем гонки стал французский лыжник Арно Шатем, второй результат показал двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку призёров замкнул ещё один француз Рено Же.

Blink-2022. Саннес (Норвегия). Масс-старт, 15 км. Свободный стиль. Мужчины

1. Арно Шатем (Франция) – 28.50,9
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание + 0,2 секунды
3. Рено Же (Франция) + 0,9 …
5. Лука Шанава (Франция) + 1,3
6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) + 2,1
7. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) + 2,8
8. Ван Цян (Китай) + 3,2…
13. Петтер Нортуг (Норвегия) + 3,7…
28. Пол Голберг (Норвегия) + 12,0…
35. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 1.57,2.

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