Арно Шатем выиграл масс-старт на фестивале Blink, Петтер Нортуг финишировал 13-м

В Саннесе (Норвегия) завершился мужской масс-старт на 15 км свободным стилем. Он прошёл в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022.

Победителем гонки стал французский лыжник Арно Шатем, второй результат показал двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянец Федерико Пеллегрино. Тройку призёров замкнул ещё один француз Рено Же.

Blink-2022. Саннес (Норвегия). Масс-старт, 15 км. Свободный стиль. Мужчины

1. Арно Шатем (Франция) – 28.50,9

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание + 0,2 секунды

3. Рено Же (Франция) + 0,9 …

5. Лука Шанава (Франция) + 1,3

6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) + 2,1

7. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) + 2,8

8. Ван Цян (Китай) + 3,2…

13. Петтер Нортуг (Норвегия) + 3,7…

28. Пол Голберг (Норвегия) + 12,0…

35. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) + 1.57,2.