Якимушкин рассказал, как адаптировался к нагрузкам в группе Бородавко

Серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Якимушкин рассказал, насколько успел адаптироваться к нагрузкам в группе Юрия Бородавко, куда он перешёл в межсезонье.
«К нагрузкам-то я адаптировался. У Юрия Викторовича немножко другой подход. Надо привыкать к этим тяжёлым движениям уже в середине лета. Я думаю, это даст плоды зимой. Это та мощность, которая должна добавить скорости именно в зимний период.
У нас был разговор с тренером. Я в неплохих кондициях, но речь не про скорость. Почти всё время мы делали специальные силовые работы. Поэтому сейчас у нас мышцы сильные, с хорошей мощностью, но в них совсем нет скорости. Это очень медленные движения, которые в ближайшее время нужно будет нарабатывать и разгонять.
Четвёртое место на контрольной тренировке в Малиновке? Там, наверное, мы чуть больше напрягались. Здесь же я решил поучаствовать, так как бежит много молодых спортсменов. Для них это определённый интерес, ведь соревнования приобретают иной статус. Они ответственно готовятся и стараются выступить на хорошем уровне. Поэтому мой старт в Тюмени важнее даже для молодёжи, чем для меня», — приводит слова Якимушкина «Тюменская арена».
На чемпионате Тюменской области по лыжероллерам Якимушкин стал вторым в классической разделке на 15 км, уступив 12,3 секунды Андрею Парфёнову. Третье время показал Евгений Белов.
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