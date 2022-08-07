«Мы грузпакеты мясные, а легкоатлеты – пушиночки». Юлия Ступак – об участии в полумарафоне

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась эмоциями от участия в забеге «УГМК Европа-Азия», который сегодня, 7 августа прошёл в Екатеринбурге.
«Ребята, это очень круто! Просто счастливые, пробежали полумарафон. Что ещё хочу сказать: кажется, лыжников было видно издалека, потому что у нас очень-очень тяжёлый бег, мы прямо такие грузпакеты мясные. Легкоатлеты они прямо такие пушиночки-пушиночки, а мы прямо такие не пушиночки», — сказала Ступак в своих социальных сетях.
27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент подлинно неизвестно.
- 7 августа 2022
-
11:52
- 6 августа 2022
-
20:55
-
12:28
-
11:29
-
10:34
-
10:08
- 5 августа 2022
-
15:31
-
12:30
-
08:40
-
07:49
- 4 августа 2022
-
23:28
-
23:20
-
20:29
-
18:50
-
18:43
-
16:07
-
06:05
-
02:34
- 3 августа 2022
-
16:42
-
13:49
- 2 августа 2022
-
22:28
-
12:23
- 1 августа 2022
-
21:25
-
18:05
-
11:58
-
08:39
- 31 июля 2022
-
14:03
-
12:54
- 30 июля 2022
-
16:53
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
15:43
-
15:20