«Мы грузпакеты мясные, а легкоатлеты – пушиночки». Юлия Ступак – об участии в полумарафоне

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась эмоциями от участия в забеге «УГМК Европа-Азия», который сегодня, 7 августа прошёл в Екатеринбурге.

«Ребята, это очень круто! Просто счастливые, пробежали полумарафон. Что ещё хочу сказать: кажется, лыжников было видно издалека, потому что у нас очень-очень тяжёлый бег, мы прямо такие грузпакеты мясные. Легкоатлеты они прямо такие пушиночки-пушиночки, а мы прямо такие не пушиночки», — сказала Ступак в своих социальных сетях.

27-летняя Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко, она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент подлинно неизвестно.