Артём Мальцев и Алиса Жамбалова со следующего сезона будут представлять Тюменскую область

Серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев и четырёхкратная чемпионка Универсиады Алиса Жамбалова со следующего сезона будут представлять Тюменскую область.
При этом заработанные спортсменами очки за всероссийские старты параллельно продолжат пополнять зачёты их родных регионов – Нижегородской области у Мальцева и Республики Бурятия у Жамбаловой.
«У нас не хватало одного дистанционщика-мужчины, особенно это сказывалось в классических эстафетах. Мы ведь не от хорошей жизни задействовали в них спринтера Глеба Ретивых. Впервые о переезде в наш регион с Артёмом разговаривали ещё два года назад. Он сам изъявил желание перебраться в Тюмень, но перед Олимпиадой не стали ничего ломать, и вот сейчас переход состоялся. Для нас это, конечно, серьёзное усиление.
Что касается Жамбаловой, у нас несколько девушек находятся в декретном отпуске. Хотя и подросла хорошая молодёжь, но опытная Жамбалова точно не помешает. Ей сложно было, по сути, одной тренироваться в Бурятии, там спортсменок такого уровня больше нет. И в данном случае было желание самой лыжницы жить и работать в Тюмени», — приводит слова главного тренера Тюменской области Андрея Иванова «Арена Урала».
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