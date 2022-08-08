Травмированный Клебо скептически оценил шансы подойти к старту сезона в оптимальной форме

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что сроки его восстановления от травмы в области задней поверхности бедра могут увеличиться.
«Это растяжение сухожилия, а не мышцы. Я слышал, что на его восстановление уходит больше времени, чем при переломе ноги. Сейчас я немного тренируюсь, но меньше, чем должен был. Подолгу работаю в воде и не бегал уже пять недель.
Для меня это в новинку. Но в то же время это интересно. Мне приходится тренироваться очень внимательно и быть невероятно точным при выполнении упражнений, которые я повторяю в каждую сессию. Мне, пожалуй, стоит запастись терпением, которое я использую на рыбалке с дедушкой. Там я терпелив, но ни в чём другом.
Всё идёт в верном направлении. Пока что очень медленно, но я очень верю, что упражнения дают хороший результат. Мы используем советы дедушки и стараемся всё делать правильно. План составляется на одну неделю вперёд.
Уверен ли, что подойду к началу сезона в полной готовности? Нет, не уверен. В то же время было немало спортсменов, кто с успехом использовал альтернативные тренировки. До чемпионата мира далеко, надеюсь, я в любом случае сумею там огрызнуться», — приводит слова Клебо TV2.
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