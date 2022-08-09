Польских прыгуний с трамплина снимут с финансирования за слишком большой вес

Ассоциация лыжных видов спорта Польши ввела ограничительный барьер индекса массы тела (вес: рост), в пределах которого прыгуньи с трамплина будут получать государственное финансирование. Показатель составляет 21 и меньше.
Таким образом, девушка, индекс массы тела которой превышает отметку в 21 единицу, автоматически будет лишаться финансирования.
Отметим, что нормальным индексом массы тела принято считать показатели от 18,5 до 25.
«Нам пришлось ввести такие жёсткие правила в сборной. Это поистине безжалостный вид спорта. Вес здесь имеет большое значение. У девушек с индексом массы тела в 24-25 нет шансов в прыжках с трамплина», — заявил глава ассоциации Адам Малыш.
Малыш при этом рассказал, что при введении этих ограничений он с коллегами ориентировался на правила, установленные Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS).
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