Жена Сергея Устюгова опубликовала милое фото с лыжником в честь годовщины их свадьбы

Бывшая лыжница сборной России Елена Соболева опубликовала трогательное фото с олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете супругом Сергеем Устюговым. Сегодня, 9 августа они празднуют годовщину свадьбы.
«Кожаная (три года. – Прим. «Чемпионата»). Семья для меня самое главное. И та, в которой родилась! И та, которую мы создаём», — подписала снимок жена Устюгова.
Фото: из личного архива Елены Соболевой
У супружеской пары двое детей. В январе 2020 года у Сергея и Елены родилась дочь, которую назвали Кира. А 10 апреля 2022 года сын, имя которого на данный момент неизвестно.
Помимо золота ОИ Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победителем многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.
Также рекомендуем к просмотру видео, на котором Устюгов мило общается со своей дочерью.
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