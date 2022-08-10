Нортуг раскритиковал сборную Норвегии за неучастие в Blink. Его поддержал Клебо

Двукратный победитель Олимпийских игр и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг раскритиковал сборную Норвегии за неучастие в традиционном лыжероллерном фестивале Blink. На стороне норвежца выступил и знаменитый лыжник Йоханнес Клебо, не принимавший участия в соревнованиях.
На прошлой неделе Петтер Нортуг высказался о неучастии сборной Норвегии на фестивале, назвав такое стечение обстоятельств «очень плохим».
Мнение ветерана поддержал и Йоханнес Клебо – один из сильнейших действующих лыжников, который не принял участия в фестивале из-за травмы.
«Изначально я планировал участвовать в Blink, несмотря на плохие погодные условия. Я думаю, что это очень важно, что мы имеем возможность зарабатывать на этом деньги.
Каждый должен вставать и вкладываться в общее дело. Все мы, члены национальной сборной, должны это делать, это наша работа», – приводит слова Клебо Bergens Tidende.
Напомним, фестиваль Blink завершился 6 августа. Победителем гонки стал француз Арно Шатем, Петтер Нортуг финишировал на 13-м месте.
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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