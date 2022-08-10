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Елена Вяльбе отреагировала на слухи о возможном приходе в «Спартак»

Елена Вяльбе отреагировала на слухи о возможном приходе в «Спартак»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что она может войти в совет директоров футбольного клуба «Спартак».

«Мне никаких предложений от «Спартака» не поступало», — приводит слова Елены Вяльбе «РИА Новости Спорт».

54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Ранее своим мнением о возможном появлении Вяльбе в «Спартаке» поделились известный российский комментатор Дмитрий Губерниев и журналист и блогер Василий Уткин.

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