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Шведская лыжница Фрида Карлссон будет тренироваться со сборной Германии

Шведская лыжница Фрида Карлссон будет тренироваться со сборной Германии
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Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон будет тренироваться со сборной Германии в Турсбю (Швеция). Там же будет проходить сбор национальной команды Швеции, сообщает VG.

Личным тренером лыжницы является Пер Нильссон, который работает со сборной Германии. Карлссон будет заниматься в шведском Турсбю с 14 по 21 августа. Сборная Германии прибудет на сбор 17 августа. В свою очередь, сборная Швеции проведёт сбор с 18 по 25 августа. Позднее лыжница отправится в Норвегию, чтобы принять участие в Top Sports Week с 25 по 27 августа.

Фрида Карлссон, которой сегодня, 10 августа, исполнилось 23 года, является семикратным призёром чемпионатов мира. Ранее лыжница отклонила предложение сборной Швеции в преддверии нового сезона.

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