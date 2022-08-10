Двукратная олимпийская чемпионка Хага ответила на критику со стороны Нортуга

Двукратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Рагниль Хага ответила на комментарии двукратного чемпиона ОИ Петтера Нортуга в адрес лыжников, которые решили не участвовать в фестивале Blink. Петтер также негодовал, что спортсмены не появляются и в других транслируемых по телевидению гонках.

«Я не считаю целесообразным отдавать приоритет всем показываемым по телевидению гонкам и не позволяю критике меня беспокоить», — цитирует норвежскую спортсменку Langrenn.

Рагниль Хага добавила, что для многих спортсменов Blink Festival является лишь возможностью проверить себя на практике. Марафон даёт возможность распланировать систему тренировок, поняв, насколько лыжник готов к сезону.

Йоханнес Клебо, ранее поддержавший Нортуга, не участвовал в фестивале Blink из-за травмы, однако Хага отметила, что подобные соревнования никогда не входили в план Клебо на летние сборы.

Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах: