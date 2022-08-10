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Стало известно, когда Большунов и Щербакова получат госнаграды за золото ОИ-2022

Стало известно, когда Большунов и Щербакова получат госнаграды за золото ОИ-2022
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Стало известно, что дополнительная церемония награждения государственными наградами российских чемпионов зимних Олимпийских игр в Пекине пройдёт 12 августа в московском спорткомплексе «Лужники».

«Награждение олимпийских чемпионов пройдет 12 августа в Москве в «Лужниках». Награждение проведёт Игорь Левитин», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы помощника президента РФ Игоря Левитина.

Среди отсутствовавших 26 апреля на награждении в Екатерининском зале Кремля были олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и обладательница золотой медали в женском одиночном катании Анна Щербакова. Планируется, что 12 августа государственные награды будут вручены именно им.

Трёхкратный олимпийский чемпион Большунов удостоен ордена Александра Невского, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и Щербакова — ордена Дружбы.

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