Группа Юрия Бородавко начала тренировочный сбор в Терсколе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о стартовавшем сборе своей группы. Он пройдёт с 10 по 31 августа в Терсколе (Кабардино-Балкария).
«На завершающем этапе сбора в конце августа пройдёт несколько контрольных гонок. Мы едем в среднегорье, и сначала у нас по плану длинные походы, как это всегда бывает при переходе на высоту. Потом уже будут и интервальные тренировки. Единственное, чего там нет, так это лыжероллерной трассы, поэтому нам придётся тренироваться на дороге. Поэтому самое главное – это вопросы безопасности», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Напомним, в группу Бородавко входят олимпийские чемпионы Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, а также Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин и Никита Денисов.
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