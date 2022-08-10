«Загар лыжника в тренде?» Елизавета Еремеева опубликовала фото в купальнике

18-летняя российская лыжница Елизавета Еремеева опубликовала в социальных сетях фото в купальнике.

«Загар лыжника в тренде? В конце мем», — подписала снимки Еремеева.

Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой

Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой

Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой

Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой

Еремеева готовится к сезону-2022/2023 в составе юниорской сборной России по лыжным гонкам, тренируют которую Артемий Гельманов и Юрий Виноградов. В неё также входят: Алёна Болонева, Ирина Головатюк, Татьяна Долматова, Анна Кожинова, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова и Арина Перевозчикова. Елизавета представляет Камчатский край.

На данный момент неизвестно, выступят ли представители России на международных, в том числе юниорских соревнованиях в грядущем сезоне.