«Загар лыжника в тренде?» Елизавета Еремеева опубликовала фото в купальнике

18-летняя российская лыжница Елизавета Еремеева опубликовала в социальных сетях фото в купальнике.
«Загар лыжника в тренде? В конце мем», — подписала снимки Еремеева.
Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой
Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой
Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой
Фото: из личного архива Елизаветы Еремеевой
Еремеева готовится к сезону-2022/2023 в составе юниорской сборной России по лыжным гонкам, тренируют которую Артемий Гельманов и Юрий Виноградов. В неё также входят: Алёна Болонева, Ирина Головатюк, Татьяна Долматова, Анна Кожинова, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова и Арина Перевозчикова. Елизавета представляет Камчатский край.
На данный момент неизвестно, выступят ли представители России на международных, в том числе юниорских соревнованиях в грядущем сезоне.
- 10 августа 2022
-
23:20
-
17:41
-
17:25
-
15:36
-
13:07
-
11:55
-
10:44
-
09:55
- 9 августа 2022
-
22:31
-
12:56
-
11:18
-
10:40
-
07:46
-
00:46
- 8 августа 2022
-
20:34
-
20:19
-
19:42
- 7 августа 2022
-
16:09
-
11:52
- 6 августа 2022
-
20:55
-
12:28
-
11:29
-
10:34
-
10:08
- 5 августа 2022
-
15:31
-
12:30
-
08:40
-
07:49
- 4 августа 2022
-
23:28
-
23:20
-
20:29
-
18:50
-
18:43
-
16:07
-
06:05