FIS отложила введение запрета на использование фтора в средствах для подготовки лыж

Сегодня, 11 августа, Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о решении отложить введение полного запрета на использование фторсодержащих компонентов в средствах для подготовки лыж до сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Решение было принято из-за необходимости доработки устройства, способного определять в смазке наличие таких веществ, и в целях совершенствования процедур, направленных на защиту честности и прозрачности соревнований, проводимых под эгидой FIS.
«Всестороннее тестирование устройства по обнаружению фтора совместно с экспертами национальных федераций и Международного союза биатлонистов (IBU) привело к выводу, что требуется больше времени на проверку новых видов смазки, не содержащих фтора. Тестирование таких продуктов продолжается», — сказано в заявлении организации.
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