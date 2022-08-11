«Настроение — ныть, но я не буду». Юлия Ступак показала свежее фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала в социальных сетях новое фото. Спортсменка сделала селфи по пути на сборы.

«Настроение — ныть, но я не буду. Я же еду на свой любименький Эльбрус», — подписала она фото.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

27-летняя Юлия Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Группа Бородавко вчера, 10 августа, начала тренировочный сбор в Терсколе (Кабардино-Балкария), который продлится до конца этого месяца.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в сезоне-2022/2023, на данный момент неизвестно.