Британские горнолыжники объявили о сборе денег. Некому финансировать их участие в ОИ

Горнолыжная команда Великобритании, которая должна выступить на Олимпийских играх в Милане, заявила о необходимости к 30 сентября собрать € 947 тыс. для выступления на Олимпиаде.
Знаменосец Британии на Играх в Пекине Дэйв Райдинг, выигрывавший Кубок Европы и становившийся серебряным призёром этапа Кубка мира в Китцбюэле, заявил о желании спортсменов собрать необходимую сумму для подготовки к Олимпиаде.
«Мы вложили всё в этот вид спорта, вдохновляясь им. Я не хочу, чтобы моя спортивная история заканчивалась сейчас. Посвятив этому спорту 17 лет, я хочу выступить на Играх в Милане, собрав необходимое количество денег», — приводит слова Райдинга Inside the Games.
Помимо Райдинга, в список спортсменов, подавших заявку, входит и Чарли Гест, специализирующаяся на слаломе. Гест стала первой британкой, одержавшей победу в гонке Кубка Европы.
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