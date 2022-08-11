Вероника Степанова ответила президенту МОК на слова об отстранении российских спортсменов

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Как всемирная организация мы должны помнить: санкции против России ввело менее 50 стран мира. То есть у нас около 150 национальных олимпийских комитетов в составе МОК, правительства которых не вводили никаких санкций против России. И нас спрашивают: почему вы так реагируете? Только потому, что они в Европе? Что вы сделали по поводу Йемена? Как насчёт Афганистана? А Эфиопия, Мали? Мы должны увидеть и это мировоззрение. Мы не должны поддаваться всем этим политическим санкциям и политическим бойкотам», — сказал Бах.

«А ведь здесь хорошо сказано! Теперь ждём, чтобы дела за словами последовали… Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а не кто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», — написала Степанова в своём телеграм-канале.