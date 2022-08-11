19-летняя словенская лыжница погибла во время тренировки в Норвегии
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19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник трагически погибла в Норвегии во время подготовки к сезону, сообщает VG.
В четверг, 11 августа, во время утренней тренировки на лыжероллерах Ямник погибла в результате несчастного случая в коммуне Странн. Лыжница сборной Словении попала под грузовик в туннеле. Водителю предъявлено обвинение, но сам он не признает себя виновным.
Ямник была включена в состав национальной команды Словении на сезон-2022/2023. Минувшей зимой она выступала на юниорском чемпионате мира.
Сборная Словении находится в Норвегии уже больше недели. Сначала восемь лыжников, которых тренирует норвежец Ола-Виген Хаттестад, участвовали в лыжероллерном фестивале «Блинк», а затем остались на тренировочный сбор.
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