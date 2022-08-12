Юлия Ступак показала, в каком наряде чувствует себя «как рыба в воде». Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное в лифте.
«Платья и каблуки — конечно, круто. Но вот так я чувствую себя как рыбка в воде», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива юлии ступак
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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