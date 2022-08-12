Олимпийского чемпиона Александра Большунова наградили орденом Александра Невского

Лидеру сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову вручили орден Александра Невского на церемонии награждения олимпийцев.

«Выражаю огромную благодарность государству за поддержку. Нам всегда идут навстречу. Наши труды реально оцениваются, мы получаем такие награды. Хочу поблагодарить всю нашу лыжную команду, наши семьи, наших родителей, без которых достичь этих результатов невозможно.



Сейчас мы нуждаемся в организации соревнований как в России, так и за её пределами. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Все виды спорта от этого выигрывают. Надеюсь, что все соревнования внутри страны будут реализованы, а мы не подведём», – приводит слова Большунова «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.