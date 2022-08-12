Йоханнес Клебо — об отстранении россиян: я придерживаюсь того, что говорил ранее

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал, что думает по поводу отстранения россиян от международных соревнований. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных стартов из-за событий на Украине.

«Я считаю так: если такая страна, как Украина, не может стартовать, то всё само собой разумеется. Я совершенно чётко придерживаюсь того, что говорил ранее», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо одержал победу, заработав 1375 очков. Трёхкратный чемпион ОИ россиянин Александр Большунов стал вторым (878).

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